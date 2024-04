Vota Giorgia - vota Giorgi - vota Giorgia

Negli ultimi anni, il dibattito sull’identità e il futuro dell’Unione Europea è diventato sempre più acceso. Cinque anni fa, Giorgia Meloni descriveva l’Europa come un “comitato d’affari” dominato da burocrati e interessi franco-tedeschi, un’arena per l'”accordo dietro le quinte su come depredare ... Continua a leggere>>

Si tratta di un espediente consentito dalla legge italiana e usato spesso in passato. Ma per i soprannomi. Per questo l'indicazione di Meloni di indicarla come Giorgia potrebbe essere oggetto di ricorsi

Da Craxi "detto Bettino" a Pannella, i nomi sulle schede prima di Meloni. Ma c'è chi ne approfitta - Un altro esempio è quello di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, "detto Beppe". Il discorso cambia quando diventa un escamotage per acchiappare più voti ingannando l'elettore. Di accuse del genere se ne ...

Autonomia, flash mob M5S a Chigi. Conte: "Questo Governo spacca il Paese. Giuseppe sulla scheda Ma non scherziamo!" | VIDEO - Flash mob M5S a Palazzo Chigi per protestare contro l'autonomia differenziata. Presente anche il leader Giuseppe Conte.

Europee, Elly Schlein: "chiederò voto non per me ma per il Pd" - "Chiederò il voto non per me, ma per il Pd". E' quanto ha affermato a Start trasmissione di Sky TG24, il segretario dem, Elly Schlein. "È la prima volta che si arriva nel Pd in modo così pacifico alla ...

