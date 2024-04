Giorgia Meloni può farsi votare usando solo il nome?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si tratta di un espediente consentito dalla legge italiana e usato spesso in passato. Ma per i soprannomi. Per questo l'indicazione didi indicarla comepotrebbe essere oggetto di ricorsi

(Adnkronos) – Con un sentiment positivo del 60,4% gli italiani sui social promuovono la candidatura di Giorgia Meloni alle Elezioni europee . È quanto emerge da una ricerca condotta, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico,

Sulla scheda elettorale basterà scrivere 'Giorgia' se si vuole votare per Giorgia Meloni . Allo stesso modo basterà scrivere 'Elly' per votare Elly Schlein nelle circoscrizioni in cui è candidata, ma la segretaria del Pd ha precisato la differenza: "Loro dietro il nome non hanno un programma, io

giorgia meloni come Marilyn in un murale a Milano - Le elezioni europee sono alle porte, da poche ore la Presidente del Consiglio giorgia meloni, leader di Fratelli d'Italia e dei conservatori europei, ha ...

Europee, Schlein attacca meloni e lo slogan 'scrivi giorgia': "Io chiedo voti per il Pd, non per me" - Sulla scheda elettorale basterà scrivere 'giorgia' se si vuole votare per giorgia meloni. Allo stesso modo basterà scrivere 'Elly' per votare Elly Schlein nelle circoscrizioni in cui è candidata, ma ...

In Italia la destra punta anche all'intelligenza artificiale - Il governo meloni vuole la possibilità di legiferare su tutto ciò che riguarda la formazione e le intelligenze artificiali. Una mossa che sembra parte del progetto di occupazione culturale della destr ...

