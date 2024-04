bastoni ammutolisce moscardelli nella festa dell’Inter: “Voglio dire solo una cosa, si sbagliava” - Durante la festa in Piazza del Duomo, davanti a migliaia di tifosi dell'Inter Alessandro bastoni ha risposto a Davide moscardelli che qualche giorno prima ...

bastoni esalta gli interisti e manda un messaggio a moscardelli - 00:27 De Vrij: "Allo Scudetto ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Inzaghi è una grande persona" 00:19 videoI tifosi acclamano Beppe Marotta: "Salta con noi!" 00:14 L'oceano di tifo, il delirio in ...

Inter, in 300mila persone in piazza: il coro di Calhanoglu contro il Milan, bastoni polemico e la reazione di Cuadrado sulla Juve - Il difensore bastoni punge moscardelli: “mi sa che si sbagliava, siete i più belli del mondo…”. L’ex calciatore aveva dichiarato: “la festa dell’Inter C’era più gente in piazza per il Pisa in B”. Il ...

