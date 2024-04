Vieta di festeggiare il Ramadan - ma il Tar le dà torto | la sindaca di Cantù dovrà pagare oltre 500 euro

Mentre il sindaco di Turbigo (Milano) nega gli spazi alla comunità islamica per il Ramadan , a Lodi la festa che sancisce la fine del digiuno religioso si tiene in pieno centro storico . La vicesindaca Laura Tagliaferri a Fanpage.it: "Il dialogo tra diverse comunità è necessario. Fare politica è ... Continua a leggere>>

Scuola chiusa per la fine del Ramadan, riflettori a tutto tondo sull’istituto pioltellese Iqbal Masih. Non è la prima volta. Era il 2017 quando la Scuola record di presenza straniera finì sulle prime pagine, ma per la presunta (e sempre negata) creazione di una classe ‘separata’ per alunni di ...

Continua a leggere>>