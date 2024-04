A Lodi la festa di fine Ramadan è in centro storico | la vicesindaca | “Qui esempio di dialogo e integrazione”

(Di domenica 7 aprile 2024) Mentre il sindaco di Turbigo (Milano) nega gli spazi alla comunità islamica per il, alache sancisce ladel digiuno religioso si tiene in pieno. LaLaura Tagliaferri a Fanpage.it: "Iltra diverse comunità è necessario. Fare politica è interpretare il reale"

