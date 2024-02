Promozione Il Bibbiano pareggia | la Vianese fa il blitz e si porta a un punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) ALSENESE 2 SAMMARTINESE 3 ALSENESE: Indolfi, Rotondo (41’ st Peluso), Sbordi (14’ st Barbarini L.), Cerati, Facchini (1’ st Barbarini S.), Delazzari, Partelli, Gambazza (32’ st Bonini), Ghelfi, Saia, D’Elia (14’ st Gremi). A disp. Cantarelli, Compaore, Villaggi, Renteria. All. Guarnieri. SAMMARTINESE: Neviani (37’ st Mantovan), Carretti, Montipò, Vezzani, Pederzoli, Bega, Toscano, Okpebholo (43’ st Malaguti), Zogu (12’ st Ferri), Salsi (37’ st Dabre), Valentini (24’ st Owusu). A disp. Santini, Gigante, Corradini, Venturelli. All. Reggiani. Arbitro: Samaritani di Ravenna. Reti: 5’ Okpebholo (S), 25’ Zogu (S), 30’ rig. e 16’ st Saia (A), 38’ st Vezzani (S). Note: espulso al 50’ st Renteria (A), dalla panchina, per proteste. Ammoniti Facchini, Delazzari, Saia, Barbarini S., Bonini (A); Carretti, Okpebholo (S).