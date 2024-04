(Di lunedì 29 aprile 2024) Prato, 29 aprile 2024 - È già tempo di pensarevacanze. "Ci garba fare… D’estate". E’ lo slogan deiorganizzati anche per il 2024 dal Cgfs. Quest’anno a disposizione ci sono 9diverse, fra cui 2 camp specifici per migliorare la tecnica di alcune disciplineive, oltre a 4 diverse settimane di attività outdoor. Fra le novità più rilevanti il debutto assoluto di un nuovo campo estivo multia Comeana, negli spazi della piscina, dedicato ai ragazzi eragazze dai 6 ai 12 anni e attivo dall’11 giugno al 26 luglio. Grazie poi ad una nuova collaborazione con "La Bottega delle Lingue" nei due camp di San Paolo e al camp della zona nord dedicato ai cuccioli verrà effettuato un laboratorio interculturale. Inoltre, ...

Bologna, 1 marzo 2024 - Campi estivi ( gratis ) per combattere gli stereotipi che dipingono le ragazze come meno portate per le discipline scientifiche e tecniche. La Regione Emilia Romagna mette a disposizione delle ragazze col pallino della tecnologia e del digitale - o che ne sono incuriosite e ... Continua a leggere>>

Verso i campi estivi. Sport e divertimento in nove proposte, via alle iscrizioni - La mappa delle offerte del Cgfs: da domani si può riservare un posto per i camp organizzati fuori città, previste anche delle promozioni. Attività per bambini e ragazzi, dalla piscina ai percorsi sens ...

Continua a leggere>>

Brusciano, E…state con noi: al via il “Kid Summer Camp 2024” - Brusciano, 28 Aprile – Anche quest’anno continua la collaborazione tra il Gruppo Aido Nola – Cimitile e la Cooperativa Giulia che insieme all’associazione Alba e Aurora Società Cooperativa Sociale Br ...

Continua a leggere>>

Autismo, la beffa dei campi estivi: "Se hai un figlio con disabilità paghi 100 euro in più al giorno" - Reggio Emilia, 29 aprile 2024 – “Parliamo con numeri alla mano. Il costo medio di un campo estivo in Italia si aggira tra i 100 e i 150 euro a settimana. Se sei disabile devi avere un sostegno e quind ...

Continua a leggere>>