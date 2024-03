Campi estivi gratis per appassionare le ragazze alla tecnologia | dove e a chi sono rivolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bologna, 1 marzo 2024 -) per combattere gli stereotipi che dipingono lecome meno portate per le discipline scientifiche e tecniche. La Regione Emilia Romagna mette a disposizione dellecol pallino dellae del digitale - o che neincuriosite e vogliono imparare - ben 26assolutamente gratuiti, finanziati con 280mila euro. Non è una novità, ma l'anno scorso i fondi erano molti di meno ('solo' 150mila euro) e iorganizzati - cui avevano partecipato 300- erano stati 16, dieci di meno ora si vogliono raggiungere anche le aree montane e interne. I finanziamenti arrivano dal Fondo sociale europeo Plus. Le date e le modalità di ...