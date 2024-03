Ventinovesima giornata Basket Eurolega 2023 24 | Troppo Real Madrid per Bologna | Virtus ko

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024) Non c’è stata storia per le V nere che, nella/24, si sono dovuti arrendere ai campioni d’Europa delper 89-74. Gli spagnoli blindano cosi il primo posto, mentre i felsinei, alla seconda sconfitta consecutiva, rimangono settimi./24:74-89 I campioni d’Europa dettano legge fin dalle prime battute del match dove creano le condizioni per un allungo che permette loro di chiudere avanti il primo quarto di otto punti. Nel secondo quarto, gli spagnoli prendono il largo creando un solco di dodici ...