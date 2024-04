Il “Chiostro” di Pienza venduto per 2 | 5 milioni I gestori a rischio sfratto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(Siena), 10 aprile 2024 – Una delle storiche strutture diè stata ceduta. Il "", il primo seminario è stato, per quasi duee mezzo di euro, alla società Utopia. Ceduto l’immobile, ma gli attualidel ’Relais il’, struttura alberghiera con affaccio sulla Val d’Orcia, intendono impugnare il rogito, sottoscritto il 5 ottobre 2023. Atto con il quale la società "Il", 70 per cento del capitale detenuto dal Seminario Vescovile (quello ’nuovo’ di via della Madonnina) il restante 30 detenuto dalla Diocesi, ha ceduto l’intero immobile. Dove è in piena l’attività alberghiera gestita dalla società Masca di Milano. Per fare capire meglio la complessa vicenda ripercorriamo, in sintesi, la sua storia. ...