Vela - bilancio trionfale per l’Italia al termine delle qualificazioni olimpiche E c’è ancora l’ipotesi ripescaggio con i 49er…

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Last Chance Regatta, andata in scena la scorsa settimana nelle acque di Hyeres, ha sancito di fatto la conclusione del lungo percorso di qualificazione olimpica dellaverso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. È arrivato dunque il momento di tracciare uncomplessivo per, capace di alzare considerevolmente l’asticella rispetto al precedente ciclo olimpico di Tokyo. In Giappone il movimento azzurro fu rappresentato in 6 classi su 10, mentre a Marsiglia (sedeprossime regate a cinque cerchi) schiererà almeno 9 equipaggi. Esiste infattiuna piccola possibilità di completare l’en plein e qualificarsi in tutte e dieci le classi, nel caso in cui la Germania dovesse rinunciare alla quota conquistata a Hyeres nel doppio maschile acrobatico 49er (gli equipaggi teutonici non ...