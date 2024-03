Bmw | conti in ordine e futuro a elettroni E alla conferenza di bilancio svela la Neue Klasse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildi Bmw è sempre più elettrico. E non solo perché lo scorso anno il costruttore bavarese ha consegnato il 74% in più (quasi 216.000) di veicoli a zero emissioni su strada, con una incidenza attorno al 15% dei volumi totali del gruppo. Ilè sempre più elettrico perché la casa dell’Elica ha in rampa di lancio la generazione, la prossima Serie 3 (almeno per ora). “È il più grande investimento nella storia dell’azienda”, ha precisato l’amministratore delegato Oliver Zipse. E Frank Weber, il responsabile dello sviluppo, si è “lasciato sfuggire” che il collega del Consiglio di Amministrazione a capo delle Finanze, Walter Mertl, aveva lamentato un costo di sviluppo troppo alto. In occasione delladiBmw hato anche la ...