Vannacci | Statista è un uomo di Stato - quindi Mussolini lo è

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – “Prima definizione didiè uno. Lo dice l’enciclopedia Treccani”. Lo ha detto il generale Robertoa Quarta Repubblica su Rete4 tornando sulle ultime polemiche sollevate dalle sue parole. Il generale torna poi sulle parole relative alla scuola che avevano suscitato un polverone: “Ai disabili – spiega – va accordato tutto l’aiuto di cui hanno bisogno, non ho mai detto che ci devono essere classi differenziate”. “La libertà di manifestazione – ha continuato il generale candidato alle europee da indipendente nelle liste della Lega – è sacrosanta ma se i manifestanti non rispettano le regole e l’ordine pubblico si mettono nella condizione di suscitare la reazione delle forze dell’ordine. E questa mi ...

Il generale a Quarta Repubblica: "Lo dice l'enciclopedia Treccani. Classi differenziate per disabili? Mai detto" "Prima definizione di statista è uomo di Stato , quindi Mussolini è uno statista. Lo dice l’enciclopedia Treccani". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci a Quarta Repubblica su Rete4 ... Continua a leggere>>

vannacci: «Vorrei mettere "Generale" sulla scheda». E pubblica la foto con la maglia «ignoralo» del Pd - Se per votare Meloni basta scrivere 'Giorgia', a Roberto vannacci non dispiacerebbe che si potesse mettere sulla scheda il nome «Generale». «Perché no, ...

Continua a leggere>>

Speciale scuola: Faraone (Iv), Locatelli prenda distanze da vannacci su disabilità - Il partito che esprime la ministra per la disabilità "è lo stesso che alle europee candida il generale vannacci che propone le classi ...

Continua a leggere>>

Europee, Scotto (Pd) a Notizie.com: “Saremo più forti dopo il voto. Meloni racconta un’Italia che non c’è” - “Non hanno nulla in comune. vannacci è un personaggio ridicolo che si candida alle europee dicendo che Mussolini era uno statista, che dovrebbero esserci classi differenziate per i disabili e che ...

Continua a leggere>>