IL VANGELO DI OGGI

(Di domenica 28 aprile 2024) "Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto". Ildi Giovanni ci offre alcune immagini con cui Gesù presenta la sua identità: quella della vite vera è una delle più celebri ed efficaci. Un’immagine polemica, a ben vedere: la vite era infatti una delle due piante (insieme al fico), con cui Israele si identificava, compiacendosi dei frutti graditi che il suo rapporto privilegiato con Dio produceva. Gesù, presentandosi come vite “vera” mette in discussione questa autoreferenzialità. La vite o produce frutti o non serve a nulla non ha nessun altro pregio, lo stesso per l’adesione a Dio: se fatta solo di parole e non si trasforma in vita resta vuota e sterile. Gesù è categorico: “Il Padre mio è l’agricoltore”. E il Padre della vigna entra in ...