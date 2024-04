Utilizzo dei fondi europei - il Veneto è terzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 aprile 2024) VENEZIA – “Dico da sempre che i soldi non spesi del Pnrr e idebbano essere redistribuiti a chi ha idee, progetti e capacità di investire, come ha sempre dimostrato il. Peraltro, l’uso ottimale delle risorse assegnate dall’Unione Europea è un forte indicatore di efficienza, fondamentale soprattutto in tempi di scarsità di bilancio. La Regione del, secondo dati ufficiali, è terza tra le Regioni a statuto ordinario, con un rapporto del 103,26% diimpegnati sul totale di risorse programmate”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook Luca Zaia, presidente della Regione. L'articolo L'Opinionista.