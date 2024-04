Truffa sui fondi europei | indagato assessore al Bilancio del Comune di Bari D?Adamo | Decaro revoca la delega

Truffa sui fondi europei . Il sindaco di Bari , Antonio Decaro , ha revoca to la delega all' assessore al Bilancio , Alessandro D'Adamo, dopo essere stato "informato della esistenza di una... (ilmattino)

D’Adamo, il più ricco in giunta, esperto di numeri - Di Enrico Filotico L’ormai ex assessore del Comune di Bari si occupa di diritto societario Alessandro D’Adamo, classe 1978, ad inizio 2024 risultato il più ricco tra gli assessori in carica al Comune ...informazione

Bari, assessore al Bilancio indagato per Truffa: il sindaco Decaro gli revoca la delega - Nuovo capitolo del terremoto giudiziario che sta colpendo Bari. L'assessore al Bilancio, Alessandro D'Adamo, è indagato per Truffa nell'ambito di un'inchiesta sull'utilizzo di fondi europei erogati ...sbircialanotizia