Osimhen via anche senza clausola | svelate le cifre che accetterà il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024)può partire quest’estatead un prezzo inferiore a quello dellarescissoria presente sul contratto: le. Il futuro dicon la maglia delè sempre più in bilico. La stagione poco entusiasmante degli azzurri sta spingendo di fatto il bomber azzurro a lasciare la squadra. Con la sua cessione gli azzurri daranno vita ad una vera e propria rivoluzione in estate, che partirà con la scelta del nuovo allenatore. Supende però unarescissoria, presente sul contratto da oltre dieci milioni di euro firmato solo pochi mesi fa. De Laurentiis non ha mai parlato di una cifra precisa, ma ha confermato la predi unavalida solo per ...