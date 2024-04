Università di Enna - Patrick Zaki incontra gli studenti della Kore

Un solo successo, per la Giara Assicurazioni, nell’ultima giornata dei campionati di Tennistavolo . Ma che vittoria , quella della squadra “B” societaria: un clamoroso 5-3 casalingo in C1 sulla fortissima capolista Cortemaggiore , ancor più sorprendente se si pensa che i ferraresi, privi ... Continua a leggere>>

A una giornata dalla fine dei campionati a squadre di tennistavolo la Giara Assicurazioni, con le sue due formazioni di punta, rimane in corsa per il secondo posto nei rispettivi gironi di serie C1. Intanto però, nello scorso fine settimana, il primo “match-point” è andato in fumo. A fallirlo è ...

Continua a leggere>>