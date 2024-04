Tennistavolo. La Giara manca il 'match point'. Ora deve battere Cortemaggiore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) A una giornata dalla fine dei campionati a squadre dilaAssicurazioni, con le sue due formazioni di punta, rimane in corsa per il secondo posto nei rispettivi gironi di serie C1. Intanto però, nello scorso fine settimana, il primo “match-point” è andato in fumo. A fallirlo è stata la squadra “B” societaria, battuta per 5-3 in casa di un San Polo alla caccia di punti salvezza e presentatosi all’appuntamento con il suo terzetto migliore. Vincendo a Parma, i ferraresi si sarebbero assicurati matematicamente il piazzamento d’onore, che sarebbe stato utile per un improbabile, ma teoricamente possibile ripescaggio in B2 per la prossima stagione. Sul campo, però, non è andata così, nonostante la stupenda prova del giovane Andreoli, capace di, uno dopo l’altro, l’ottimo Pacchiosi, il quotato Fava (che l’aveva ...