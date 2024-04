Una ricerca svela a chi è più probabile che venga l’acne Anche da adulti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’acne, nel mondo, interessa circa una persona su cinque, una percentuale di circa il 20,5%. Sono questi i dati emersi dallo studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology relativamente al progetto ALL, che mira a creare il più grande database dermatologico al mondo. Un tentativo di definire l’acne e prevenirla, provando a capire una patologia cutanea che può seriamente compromettere la qualità della vita di chi ne soffre. Comprendere questa dermatosi è fondamentale non solo per prendersene cura, maper eliminare la stigmatizzazione sociale a essa collegata. Chi soffre di brufoli e acne, infatti, dichiara di avere la sensazione che le persone evitino il contatto fisico, persino di avvicinarsi. Uno skin shaming confermato dallo studio ...