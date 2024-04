Maggio Musicale - la nuova stagione lirica parte con Turandot diretta da Zubin Mehta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Dopo il grande successo del concerto inaugurale del 13 aprile, che ha visto alzarsi il sipario sull’86esimo Festival delFiorentino in una Salaesaurita in ogni ordine di posto, prende avvio la programmazionedel Festival, che – nell’anno che segna i 100 anni dalla morte del grande Giacomo Puccini – presenta una delle più amate opere del compositore lucchese,. L’opera, che Puccini non ebbe modo di concludere e che fu terminata da Franco Alfano, trova sul podio della Sala Grande, domenica 21 aprile alle ore 20, alla guida dell’Orchestra, del Coro e del Coro di Voci Bianche dell’Accademia del, il direttore emerito a vitache, nel corso della sua carriera, ha reso ...