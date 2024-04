Ultime Notizie Roma del 29-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano nuovamente gli astri nel primo piano la guerra in Medio Oriente Israele è pronto a lanciare un attacco di terra Raffa l’allarme arriva anche dal Presidente ANP a Lumezzane solo gli Stati Uniti possono ancora impedire all’esercito attende il via libera del governo che dipende da almeno due fattori Il primo è legato l’accordo su tregua gazze rilascio degli Ortaggi oggi il segretario di stato statunitense blinken e a Riad venuti Mapello mentre sono state inviate le delegazioni di Israele hamas per nuovi colloqui il secondo il timore che la corte penale internazionale della prossima settimana a spicchi mandati di arresto per il premier Netanyahu e per il Ministro della Difesa per di guerra tu la questione c’è stata ieri una nuova telefonata Tra biden e noi torniamo più capito in Ucraina le forze di ...