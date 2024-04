Guerra - ultime notizie U - il 6 maggio trilaterale von der Leyen-Macron-Xi Ki -v, almeno 2 morti a Odessa per un missile russo

Aggiornamenti di oggi, mercoledì 17 aprile, sulla Guerra in Ucraina : bombe russe hanno distrutto condomini, una scuola e un ospedale a Chernihiv , nel nord del Paese. Il bilancio è di 14 morti e una cinquantina di feriti. Zelensky : "Non sarebbe successo se l' Ucraina avesse ricevuto sufficienti ... Continua a leggere>>

Non c'erano droni o aerei in volo al momento dell'esplosione nella base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Lo ha fatto sapere il governo iracheno dopo che la Resistenza islamica ...

Cameron: la proposta sugli ostaggi prevede 40 giorni di tregua a Gaza - Secondo Al Jazeera ci sarebbero almeno cinque bambini tra le vittime del raid aereo nel Sud della Striscia di Gaza. Oggi a Riad vertice con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken. Atteso in Arabia ...

La Cina e la rana che bolle. L'analisi di Aquilino, che saluta IndoPaCom - Il capo dell'Indo-Pacific Command del Pentagono, l'ammiraglio Aquilino, lascerà tra poco il suo incarico e in un'intervista con il Financial Times descrive la situazione nella regione riguardo alla Ci ...

"Al Qaeda è di nuovo forte in Afghanistan"/ Generale Battisti: "Doha minacciata dall'Isis e dalla resistenza" - Mentre Al Qaeda torna forte in Afghanistan, i talebani non sanno come arginare la minaccia dell'ISIS e della resistenza armata ...

