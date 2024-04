Ultime Notizie Roma del 29-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Gherardi è stato posto in stato di fermo in un commissariato di Parigi per essere interrogato in relazione alle cose di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti delle donne che sostengono di essere state molestate dall’attore sul set di due film uno nel 2014 e l’altro nel 2021 a daredella sua convocazione in vista dell’interrogatorio era stato in mattinata alcalina Ale televisivo bfmtv il governo prepara il nuovo decreto del primo maggio in agenda bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito sgravi per le Aziende che assumono soprattutto al sud di tassazione dei premi di produzione queste le misure che il governo avrà pensato di dare per dare sostegno a lavoratori quasi alla vigilia della loro festa finiranno tutte sul tavolo del ...