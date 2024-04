Ultime Notizie Roma del 29-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono sulle tredicesime per lavoratori a basso reddito sgravi per le Aziende che assumono soprattutto al sud detassazione dei premi di produzione i dossier in cima alle priorità di governo per questa settimana sono per lo più economici da partire da una serie di misure per il lavoro una sorta di nuovo pacchetto primo maggio da portare in consiglio dei ministri domani martedì 30 aprile alla vigilia della festa dei Lavoratori quasi una tradizione per l’esecutivo l’anno scorso aveva dato un decreto ad hoc proprio nel giorno della ricorrenza tre membri di un gruppo Russo di musica mettere sono stati arrestati sabato sera durante un concerto con l’accusa di avere i simboli nazisti 3D 1942 57 anni sono stati tratti in arresto quando gli agenti hanno fatto ...