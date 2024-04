Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in le forze armate russe hanno attaccato 10 anni di confine insediamenti dell’oblast’ di sumy il 28 aprile Sperando 35 volte provoca meno 127 esplosioni lo ha riferito l’amministrazione militare della regione sono state prese di mira le comunità di cotti gli organi fa bilopillja Cras nobilia Provasi srl via Buda sciocca e nuovo sua voda non sono state segnalate vittime danni alle infrastrutture civili numero gestionale di tornado a stato diverse parti del Oklahoma e dei vicini stati delle Grandi Pianure o meno 5 morti hanno detto domenica la solita i media locali dopo che venerdì sono stati segnalati in 78 tornado principalmente Nebraska Iowa un sistema meteorologico separato sabato ha portato 35 segnalazioni di tornado dal nord del Texas e dall’oklahoma al Missori Così ha detto il ...