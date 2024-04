Uccise il marito a coltellate - la difesa | Approfondire la posizione dell’ospedale e di chi l’ha dimessa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato “capace di stare in giudizio” Caryl Menghetti, accusata di avere ucciso ailDiego Rota lo scorso 26 gennaio a Martinengo. Parliamo della condizione necessaria per essere sottoposta alle varie fasi di un processo penale. “Questo, però, non significa che fosse in grado di intendere e volere al momento dell’omicidio”, puntualizza subito il suo avvocato, Danilo Buongiorno. Per rispondere a questo secondo quesito, laha incaricato lo psichiatra Marco Garbarini (lo stesso del caso Alessia Piffari). Insieme al perito del gip farà visita alla donna in carcere a Torino. Entrambi dovranno depositare gli esiti della consulenza entro fine giugno, mentre il processo è stato rinviato al 12 luglio. Caryl Menghetti “è confusa, non pienamente lucida”, dice l’avvocato Buongiorno a proposito ...