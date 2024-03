Femminicidio nel Bergamasco | donna uccisa a coltellate dal marito

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) al culmine di una lite. La coppia non aveva figli Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Treviglio per l'omicidio della moglie, unadi 49 anni, avvenuto nella loro abitazione di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Ilsi è consumato intorno alle 14:30 di giovedì 28 marzo. I due coniugi, entrambi di origine nigeriana, erano a casa da soli quando, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiata una lite. L'uomo ha colpito la moglie con diverse, uccidendola sul colpo. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del delitto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della. L'uomo è stato immediatamente arrestato e portato in carcere a Bergamo, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.