Bergamo | la rocambolesca rapina fallita in via Novelli Denunciato ladro maldestro

(Di domenica 17 marzo 2024)– Notte tra sabato e domenica, zona vicino la stazione. Le volanti della questura hanno fermato in viaa piede libero un 25enne somalo per. Pochi minuti prima, insieme ad altre due persone aveva minacciato con un coltello un giovane originario della Sri Lanka, regolare in Italia, e gli aveva sottratto il telefono per poi fuggire. La vittima è riuscita a contattare la polizia con il cellulare di un amico, e poi insieme allo stesso si è messo alla ricerca dei tre. Non lontano da dove era avvenuto il colpo ha incrociato il 25enne e gli ha chiesto di riconsegnargli il telefono. Per tutta risposta quest’ultimo ha estratto di nuovo la lama ma nel farlo gli è caduto dalla tasca il cellulare rubato. Il proprietario è riuscito a raccoglierlo e a scappare, ma è stato inseguito dal ...

