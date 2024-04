Tutti i verdetti e gli accoppiamenti per Playoff e Playout del Girone C

L' Ultima giornata della regular season 2023-24 propone un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e appassionati di basket: ben 15 le partite in programma, 7 partite alle 19 e 8 partite alle 21.30, moltissimi i verdetti ancora da decidere, così come gli incroci ai playoff ancora da ... Continua a leggere>>

Tempo di verdetti tra Eastern e Western Conference in NBA, archiviata la stagione regolare, tra chi si è già assicurato un posto nei playoff e chi dovrà assicurarsi la post-season passando per i play-in. Ad Est sono i New York Knicks a prendersi il secondo posto alle spalle della dominatrice ... Continua a leggere>>

ANCONA Un campionato intenso e ricco di colpi di scena, non adatto ai deboli di cuore. Si è chiusa questa sera la Lega Pro per quel che concerne il girone B delle marchigiane . Dopo... Continua a leggere>>

Caso Taranto, ecco come cambia il calendario di playoff e playout di C - Il club pugliese aspetta il verdetto per la restituzione di 4 punti di penalizzazione in campionato: sentenza il 3 maggio. Dal 7 maggio iniziano le sfide a eliminazione diretta ...

Continua a leggere>>

Basket, tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata di regular season di Serie A - La LBA ha pubblicato tutte le combinazioni di arrivo a pari punti tra due o più squadre in classifica in vista dell'ultima giornata della regular season ...

Continua a leggere>>

MotoGP, Zarco boccia la nuova Honda: "Non c'è niente di positivo in questa moto" - MotoGP: "Non sono io a dover dire a Honda di non provarla più nei test, ma qui l'abbiamo provata tutti e nessuno ha avuto buone sensazioni. Conoscevo la sfida quando ho firmato con Honda, ho meno paur ...

Continua a leggere>>