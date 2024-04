Roma - derubano una turista e nascondo la refurtiva nelle mutande | tre arresti

Roma, 10 febbraio 2024 –I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Venezia insieme ai carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato, in flagranza, due uomini di 48 e 53 anni, originari rispettivamente del Perù e di Cuba, insieme a due donne cubane di 48 anni e 37 anni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. L’intervento dei carabinieri è avvenuto in via dei Chiavari, nel rione Sant’Eustacchio, ... (ilfaroonline)