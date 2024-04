Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

(Di lunedì 29 aprile 2024) di magnitudo 2.1 avvenuto alle ore 10:34 . Forte preoccupazione da parte dei cittadini del posto di magnitudo 2.1 avvenuto alle ore 10: 34. Questa volta con una profondità più ampia di 3km avvenuto a 2km da Pozzuoli. Ilè stato localizzato dalla Sala Operativa dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Aumenta la preoccupazione tra i cittadini del posto che si trovano ad affrontare i continui aumenti di flussi sismici. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 20.35 a due chilometri a Nord-Est di Pisciotta , nel Salernitano. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato il movimento sismico a una profondità di 305 chilometri . Non si segnalano danni. Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , domenica 28 aprile 2024. Avellino – Clamoroso colpo di scena nel finale del Processo Aste Ok. Al termine di una Camera di consiglio durata 23 ore, il collegio giudicante della Corte d’Assise del tribunale di Avellino presieduto ... Continua a leggere>>

terremoto anche oggi, nuova scossa ai Campi Flegrei: magnitudo 2.1 vicino a Pozzuoli - Napoli, 29 aprile 2024 – Anche oggi un terremoto nell’area di Napoli. Dopo la scossa di ieri con epicentro nel Vesuvio, stamattina è stata registrata una nuova scossa nell’area dei Campi Flegrei. La s ...

Campi Flegrei, la terra continua a tremare: stamattina nuova scossa di terremoto - POZZUOLI – Non si fermano le scosse di terremoto all’interno dell’area dei Campi Flegrei. Dopo lo sciame sismico di qualche giorno fa sentito nitidamente dalla popolazione locale, questa mattina ...

Campi Flegrei, nuova scossa in mattinata: "Avvertita dalla popolazione" - L’Osservatorio Vesuviano ha rivelato un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzata in Via Artiaco Il sisma si è prodotto alle ore 10:34, ora locale, alla profondità di 2,6 km. L’evento - fa ...

