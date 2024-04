Trapianto di rene - due prospettive incoraggianti per il futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ildiè l’impianto di undonato da una persona sana a un paziente con una malattia renale cronica allo stadio terminale, che si verifica quando i reni non sono più capaci di filtrare le scorie metaboliche dal sangue. La donazione può avvenire da una persona vivente, solitamente un paziente stretto, o da una persona deceduta. Ricevere unsano dà la speranza di vivere più liberamente e con minori restrizioni dietetiche, anche se l’organo trapiantato ha una vita generalmente abbastanza breve, tra i 10 e i 15 anni. Dopo questo periodo, per garantire all’organismo la necessaria funzione di filtro, la dialisi è una scelta obbligata. Sono questi alcuni dei temi trattati dal professor Giuseppe Remuzzi, specialista in ematologia e nefrologia, e direttore dell’Istituto di ricerche ...