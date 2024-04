Campione del mondo di sci dopo il trapianto di rene donato dalla moglie cinque mesi fa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Una vittoria prestigiosa che vale più dell’oro della medaglia conquistata in uno slalom gigante.ildelche gli hala, ha conquistato il primo posto del podio ai Mondiali di sci dei trapiantati, a Bormio. È l’impresa riuscita, grazie alla generosità della sua compagna di vita, a un uomo di 49 anni, ingegnere edile della provincia di Cuneo, con un passato da sportivo agonista, poi costretto a fermarsi per una malattia renale. Quando è entrato in dialisi, Paolo Manera, la lista d’attesa per ildelnon era breve, nonostante l’attività a Torino sia ai massimi storici, come testimonia il dato, diffuso recentemente, di 229 nel solo anno 2023. La...