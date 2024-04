Traffico Roma del 28-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione unin grado lo mento in queste ore sulle strade della capitale in viale Giulio Cesare la polizia locale Ci segnala un incidente con possibili rallentamenti in prossimità di via Duilio altro incidente questa volta fuori raccordo anulare su via Aurelia con ilrallentato tra Castel di Guido e il raccordo In quest’ultima direzione rallentamenti sulla via Pontina tra Castelno e Spinaceto in direzione dell’EUR e di fine sulla A1Napolirallentato versotra le uscite di Frosinone e Valmontone E comunque per i dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...