40 anni fa nasceva la Lega Nord Il racconto del “veterano” Speroni | “Berlusconi ci chiamò nel ’93 | aveva i gadget di Forza Italia già pronti”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Francesco Enricoè stato ministro alle Riforme, senatore per 7, europarlamentare per 20, ma anche consigliere regionale in Lombardia, provinciale a Varese e cittadino nella sua Busto Arsizio. Una carriera vissuta come fedelissimo di Umberto Bossi, raccontata ora nel volume “Il Volo Padano”, edito su Amazon e scritto dal giornalista Marco Linari. Il libro, uscito in concomitanza con l’versario dei 40di fondazione del Carroccio, è un viaggio storico pieno di aneddoti curiosi, inediti, spesso divertenti e sempre capaci di essere termometro di un movimento che ha segnato un pezzo di storia d’. Di cuiè stato uno dei protagonisti. Pubblichiamo un estratto del libro, che raccontala prima alleanza dellacon ...