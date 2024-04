Terremoto 2 1 ai Campi Flegrei - torna la paura per i residenti della zona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Oggi, lunedì 29 aprile, la terra ha tremato nuovamente nei, suscitando apprensione tra la popolazione residente. La scossa diè avvenuta alle 10.34, con epicentro nelladi Pozzuoli, a poco meno di 3 km di profondità, e ha registrato una magnitudo di 2.1 sulla scala Richter. Questo evento è stato seguito poco dopo da un altro, con magnitudo 1.1, confermando la persistenza dell’attività sismica in quella regione. L’impatto di questa scossa è stato distintamente avvertito dagli abitanti dei comuni circostanti, che hanno vissuto momenti di apprensione e. Tuttavia, fortunatamente, non sono stati segnalati danni gravi o feriti. Questa non è la prima volta che la regione deiviene colpita da eventi sismici. Appena due ...