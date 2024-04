Studenti - per 1 su 2 mafia non si batte

Busto Arsizio – Circa 700 studenti hanno partecipato questa mattina a “Un fiore per…”, una marcia in memoria delle vittime di mafia in occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che ricorre il 21 marzo. Organizzata, nell'ambito ...

Studenti del “Pertini“ a lezione di antimafia. Nell’ambito delle iniziative per la “XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’ISI Pertini ieri ha ricordato tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita per mano criminale, in nome di una ...

