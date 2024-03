Giornata della Memoria e dell’Impegno | in diretta la radio sull’antimafia condotta dagli studenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Una, realizzata edalle studentesse edi 30 scuole italiane, per dire no alla mafia e alla criminalità. Più di 120 podcast andranno in onda, in occasioneNazionaledel 21 marzo, per ricordare gli eroi che hanno sconfitto Cosa Nostra, ma anche gli innocenti uccisi dalla camorra e dalla ‘ndrangheta. Il tutto raccontato con le voci e le musiche scelteadolescenti. La Giusta frequenza: giovani reporterè il progetto finanziato dal MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, e realizzato dalla Fondazione Media Literacy (ente del ...