Tensione a Bologna | occupazione studentesca sfocia nella devastazione - il preside promette provvedimenti

tensione alta al parco don Bosco, periferia di Bologna, per lo sgombero di manifestanti che protestano per difendere gli alberi da un progetto di riqualificazione dello spazio verde e della scuola attuale . Al grido «vergogna, vergogna», alcuni ragazzi pare di collettivi e non del Comitato Besta hanno divelto le recinzioni di un cantiere adiacente al parco per entrare nell’area dove gli operai... (gazzettadelsud)

università, clima teso nei confronti di Israele: Torino ferma la collaborazione, a Bologna tensione con la polizia clima teso nelle università italiane sul tema del conflitto israelo-palestinese. Il Senato accademico dell’università di Torino ha deciso di bloccare un bando di collaborazione con l’università Ben-Gurion del Negev in Israele, su pressione dei collettivi studenteschi che promuovono il movimento BDS (Boycott, Divestment and ... (361magazine)

Duecento persone dei collettivi hanno cercato di sfondare i cordoni di polizia durnte l'inaugurazione dell'anno accademico a Bologna (ilgiornale)

Momenti di tensione nel corso di Empoli-Bologna, sfida valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol del sorprendente Fabbian. Durante la partita un Tifoso rossoblù è stato scortato dagli agenti della Digos fuori dallo stadio dopo aver esultato al fischio finale a pochi metri dagli ultras dell’Empoli esibendo la maglia del Bologna. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito un ... (calcioweb.eu)