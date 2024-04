(Di lunedì 29 aprile 2024) Il tema diUsa entra prepotentemente nel dibattito legato alle elezioni americane. Anzi – diciamoci la verità – dal 2020 in poi non ne è mai uscito. La firma di Joe Biden sulla legge che concede nove mesi (più una proroga applicabile una sola volta di altri 90 giorni) a ByteDance per vendere il suo prodotto di punta, quella piattaforma che tutti gli adolescenti americani utilizzano quotidianamente, altrimenti – da quel momento in poi – sarà il ban.non si potrà più utilizzare, con tutte le conseguenze (anche economiche) del caso. Si tratta di un processo che è stato lungo, ma che è giunto a maturazione: tante le tappe intermedie, dall’attacco di Donald Trump (con Biden che, in un primo momento, era diventato una sorta di paladino dell’applicazione ...

Pechino, 26 apr. (Adnkronos) - La società madre cinese di TikTok , ByteDance, ha comunicato di non avere intenzione di vendere , dopo che gli Stati Uniti hanno approvato la legge che potrebbe portare a un divieto a livello nazionale della popolarissima app. "Le notizie dei media stranieri secondo ... Continua a leggere>>

Joe Biden ha firmato una legge con oggetto il bando di TikTok negli Usa. Questo avverrà a meno che il proprietario cinese ByteDance, non venderà la piattaforma entro i prossimi nove mesi. Una mossa che negli Stati Uniti è stata vista con dispetto, soprattutto dal web. Per molti si tratta infatti ... Continua a leggere>>

Per ora, hanno detto che non c’è alcuna voglia di vendere la piattaforma. Anzi, hanno detto che la perdita del mercato Nordamericano non sarebbe poi così gravi per le strategie aziendali. Dichiarazioni di facciata, o meno, negli Stati Uniti è partita la ricerca: chi vuole comprare TikTok ? Dopo i ... Continua a leggere>>

È arrivata la fine per tiktok negli Stati Uniti - Se la piattaforma non verrà venduta dall'azienda madre cinese ByteDance (che non ha proprio intenzione di cederla), allora gli Stati Uniti la dichiareranno irregolare ...

tiktok sfida il divieto negli USA: un confronto legale imminente - tiktok si prepara a combattere il divieto imposto negli Stati Uniti, definendo la legge "incostituzionale", mentre gli esperti avvertono su possibili ostacoli legali e incertezze riguardo al futuro de ...

