Nuovi attacchi israeliani a Gaza - Rafah appesa all’ipotesi di accordo Abu Mazen | Ora solo gli Stati Uniti possono fermare l’attacco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono ripresi gliaereiche hanno preso di mira la parte centrale della Striscia di, come riportato da Al Jazeera. I bombardamenti hanno colpito in particolare le aree di Az-Zawayda e Al-Muharraga. Tensione anche oltre i confini di, con Hezbollah la notte scorsa ha lanciato 26 razzi verso il Monte Meron in Israele, provocando una risposta immediata dell’esercito israeliano che ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, inclusi siti militari e infrastrutture terroristiche. Centrate anche altre infrastrutture degli Hezbollah nell’area di Tayr Harfa e a Yarine, sempre nel sud del Libano. Il tutto in una giornata che potrebbe essere cruciale per i destini di, al confine meridionale della Striscia, dove attualmente sono oltre un milione di palestinesi, assediati ...