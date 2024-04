Spagna - Sanchez | Ho deciso di proseguire con tutta la forza alla guida del governo

In vista della prossima stagione, l’attacco dell’ Inter cambierà: in arrivo Taremi, ma non solo, anche perché il tecnico... Continua a leggere>>

Sanchez e Arnautovic non hanno convinto in questa stagione e l’Inter sta pensando di cambiare e trovare altre soluzioni Sanchez e Arnautovic non hanno convinto in questa stagione e l’Inter sta pensando di cambiare e trovare altre soluzioni. Come riportato da Tuttosport, i due giocatori offensivi ...

Continua a leggere>>