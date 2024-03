Inter | deciso il futuro di Sanchez e Arnautovic

(Di martedì 26 marzo 2024) In vista della prossima stagione, l’attacco dell’cambierà: in arrivo Taremi, ma non solo, anche perché il tecnico...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Il senatore Usa Lindsey Graham a Kiev: «Arruolate a tutte le età, serve più ... (corriere)

Inter, futuro deciso per Sanchez. Arnautovic Fiducia da club e Inzaghi: decisione a sorpresa - Nella prossima stagione cambierà l'attacco di Inzaghi: in arrivo Taremi, ma non solo. Destino diverso per il cileno e l'austriaco ...fcinter1908

Khephren Thuram compie gli anni e cambia agente: sarà lo stesso di Marcus - Il giovane centrocampista del Nizza ha scelto la stessa agenzia che cura gli Interessi dell'attaccante dell'Inter Thuram ...fcinter1908

Inter, sentenza in arrivo per Acerbi: le ipotesi - Visualizzazioni: 222 Inter, oggi si decide quale sarà la punizione per Francesco Acerbi, colpevole di insulti razzisti ai danni dell’avversario del Napoli Juan Jesus. Oggi è il giorno decisivo per Fr ...calciostyle