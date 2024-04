Sono nel mirino | la lagna di Scurati prosegue da Fazio

Che succede? Sono in corso le grandi manovre per gettare sul governo Meloni l'ombra della «dittatura morbida», dipingere Palazzo Chigi come un Giano Bifronte che in Europa è un partner affidabile e pragmatico, mentre in Italia ci dà dentro con la censura, l'occupazione dei media e voilà, ecco a ...

Continua a leggere>>