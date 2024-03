Sondaggi politici | Fratelli d’Italia crolla mentre FI può superare la Lega | bene il M5s

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Cala di quasi mezzo punto in una settimanad'Italia, dopo le regionali in Sardegna. Balzo in avanti invece per Forza Italia, che arriva a pochi decimi dalla. Restano stabili le opposizioni, con una leggera crescita per il Movimento 5 stelle. Ecco i risultati del nuovoo di Swg.