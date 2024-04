Sinner spiega il problema fisico | Niente di grave - ma alcuni giorni si fa sentire di più

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Janniksbroglia la pratica Pavel Kotov e raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola (si è giocato con il tetto chiuso) il numero uno del tabellone ha superato il tennista russo con il punteggio di 62 75 in un’ora e 38 minuti di gioco, non mettendo in mostra il suo miglior tennis e, di pari passo, segnalando qualche scricchiolio a livello. Al termine del match il tennista altoatesino ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito a bordo campo: “Il primo set è risultato particolare dato che in avvio ci sono stati un paio di break, quindi ho cercato di migliorare il rendimento al servizio e le cose sono migliorate. Dopodiché nel secondo set il mio avversario ha iniziato a rispondere meglio ma ho tenuto un buon ritmo”. Il nativo di San Candido prosegue nel suo racconto: “Ogni ...