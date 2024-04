Panatta spiega che Alcaraz è più forte di Sinner - ma solo a una condizione | “Altrimenti vince Jannik”

(Di martedì 23 aprile 2024) Adrianorisponde al domandone che gli fanno tutti, su chi sia piùtra Jannike Carlos: "Mi fermano per strada per chiedermelo". L'ex campione romano ne ha abbastanza della santificazione dell'altoatesino: "La perfezione certe volte può diventare noiosa. Io e lui siamo come il diavolo e l'acqua santa...".

In attesa di capire quando si esaurirà definitivamente il percorso agonistico di Novak Djokovic, tiene banco la rivalità del presente e (con ogni probabilità) del futuro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per lo scettro del tennis mondiale. L'azzurro e lo spagnolo al momento sembrano i giocatori più attrezzati per dettare legge nel circuito ATP da qui ai prossimi anni, dopo aver già dimostrato di poter vincere degli Slam (2 a 1 per l'iberico a

