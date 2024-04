(Di lunedì 29 aprile 2024) L’INCIDENTE. È successo poco prima delle 5 di lunedì 29 aprile: lo schianto in via Mozzanica. Il camion trasportava acido solforico: sversamento di 270 quintali di materiale. Illeso l’autista di 52 anni.

Perugia , 28 marzo 2024 – Il forte Vento ha causato danni per tutta la giornata di oggi, 28 marzo, in varie zone del territorio umbro. Oltre a questo ci sono stati almeno due incendi di importanti dimensioni che hanno richiesto l’inter Vento dei vigili del fuoco. A Ponte San Giovanni a causa di un ... Continua a leggere>>

Caravaggio (Bergamo), 29 aprile 2024 – Incidente nella Bergamasca, questa mattina poco prima delle 5: un camion cisterna si è ribalta to in via Mozzanica a Caravaggio . Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, la partenza Nbcr (Nucleare, batteriologico, ... Continua a leggere>>

Incidente a Caravaggio, camion cisterna si ribalta in via Mozzanica: vigli del fuoco in azione - È avvenuto poco prima delle 5 di lunedì mattina, da chiarire le cause e l’esatta dinamica. Illeso il conducente ...

Continua a leggere>>

Si ribalta una cisterna a Caravaggio: stop al traffico sulla Padana superiore - La Padana superiore è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza di Caravaggio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del ...

Continua a leggere>>

Si ribalta una cisterna a Caravaggio: interviene il Nucleo batteriologico dei Vigili del fuoco - L’INCIDENTE. È successo poco prima delle 5 di lunedì 29 aprile: lo schianto in via Mozzanica. Illeso l’autista di 52 anni.

Continua a leggere>>