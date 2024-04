Posticipo Serie A - Roma-Bologna 1-3

(Di lunedì 22 aprile 2024) 20.30 Ilconsolida la zona Champions. Apre lo score il gol in acrobazia di El Azzouzi (14'), ma i giallorossi hanno occasioni con El Shaarwy,Dybala e Paredes (clamoroso errore di Lucumi). Alla distanza emergono i felsinei. Treversa su punizione di Saelemaekers (42'),raddoppio di Zirkzee (45') al termine di una grande azione. Laparte forte nella ripresa. Posch ci mette letteralmente la faccia sulla staffilata di El Shaarawy.Azmoun (56') accorcia dopo due respinte di Skorupski. Ma Saelemaekers (65') fugge via e ristabilisce il gap.

22.40 L'Inter supera l'Empoli nel Posticipo che chiude il turno di Pasqua e ricaccia il Milan a 14 punti dalla vetta. I nerazzurri passano subito: al 5' Dimarco inventa una rasoiata al volo dal limite che non dà scampo a Caprile.Percussione di Bastoni che entra in area e centra il palo (19'). Audero scalda i guanti sulla botta improvvisa di Marin, ospiti comunque mai pericolosi. Barella sciupa una buona chance a inizio ripresa. Chiude il conto ... (televideo.rai)

Udinese-Inter è l’ultima partita della trentunesima giornata di Serie A, dopo che il turno è cominciato venerdì sera. In attesa del posticipo , ecco come si sta sviluppando la classifica . Serie A 2023-2024 – 31ª GIORNATA Udinese-Inter lunedì 8 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Salernitana-Sassuolo 2-2 37? Laurienté (SAS), 44? Bajrami (SAS), 52? rig. Candreva, 91? Maggiore Milan-Lecce ... (inter-news)

22.45 E' ormai countdown scudetto per l'Inter (+14 sul Milan secondo), che ribalta al 'Bluenergy' la pericolante Udinese:1-2. I nerazzurri fanno il match, Okoye vola su due conclusioni di Calhanoglu, ma al 40'sono i friulani a passare:tiro-cross senza pretese di Samardzic, incomprensione Sommer-Dumfries e palla in rete. Altra gran parata di Okoye su Lautaro. Rigore Inter al 55' (Okoye abbatte in uscita Thuram):Calhanoglu pareggia. Decisivo ... (televideo.rai)

22.39 Grande rimonta del Verona a Bergamo. Scamacca riceve controlla e calcia sotto la traversa (13'); Ederson va via nelle maglie (troppo) larghe della difesa ospite (18'): Atalanta letale in 5'. Ci sono occasioni per il tris per De Ketelaere, Pasalic e ancora Scamacca Il dominio orobico sembra indiscutibile ma basta un piccolo calo di tensione. Lazovic inventa un colpo da biliardo (56'); Noslin irrompe sul cross di Centonze (60'): l'Hellas ... (televideo.rai)

22.48 Colpo dell'Atalanta in Brianza. Di Gregorio ferma Kolasinac che aveva sfondato a sinistra.Erroraccio di Touré sul perfetto invito di Holm. Il Monza soffre il pressing alto degli ospiti. Zerbin impegna Carnesecchi da fuori. Ma si rivede subito l'Atalanta. Al 44' De Keteleare su corner anticipa di testa Gagliardini e fa centro.Di Gregorio dice no a Lookman. Poi buon Monza,Pessina manca una grande chance. Al 72' Touré a segno dopo un ... (televideo.rai)

Basket, multe per due club di Serie A: stangata per Pistoia - In attesa del Posticipo fra Virtus Bologna e Pallacanestro Reggiana, la FIP ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 28esima giornata di Serie A di basket. Sono due le società a cui ...sportal

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna: tridente per De Rossi - Queste le formazioni ufficiali di Roma-Bologna, Posticipo del 33° turno di Serie A. Nei giallorossi Abraham vince il ballottaggio in attacco con Azmoun, nel Bologna la sorpresa è ...tuttojuve